ЗАМАНА - Муса Манаров провел День космонавтики с молодежью

Муса Манаров провел День космонавтики с молодежью

Автор
12 апреля, 2021. Понедельник 17:59
Муса Манаров провел День космонавтики с молодежью

60 лет назад Юрий Гагарин первым из людей отправился в космос. Сегодня, в день в космонавтики, Герой Советского Союза, космонавт Муса Манаров встретился с махачкалинской молодежью.

Муса Манаров провел День космонавтики с молодежью
Общество

Открывая встречу, Муса Хираманович поздравил участников встречи с этим важнейшим для страны праздником. «Это праздник не только космонавтов, это праздник всей страны. Я бы даже сказала мира, конечно. Впервые в истории, человек оторвавшись от Земли, своей колыбели, вышел в неизвестное космическое пространство. Это был переход на совершенно новую ступень развития как науки, так и человечества», отметил Муса Манаров. Далее у участников встречи была возможность задать гостю интересующие вопросы. Уточним, что организатором мероприятия выступило министерство по делам молодежи РД.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top