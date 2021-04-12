Муса Манаров провел День космонавтики с молодежью

60 лет назад Юрий Гагарин первым из людей отправился в космос. Сегодня, в день в космонавтики, Герой Советского Союза, космонавт Муса Манаров встретился с махачкалинской молодежью.

Открывая встречу, Муса Хираманович поздравил участников встречи с этим важнейшим для страны праздником. «Это праздник не только космонавтов, это праздник всей страны. Я бы даже сказала мира, конечно. Впервые в истории, человек оторвавшись от Земли, своей колыбели, вышел в неизвестное космическое пространство. Это был переход на совершенно новую ступень развития как науки, так и человечества», отметил Муса Манаров. Далее у участников встречи была возможность задать гостю интересующие вопросы. Уточним, что организатором мероприятия выступило министерство по делам молодежи РД.