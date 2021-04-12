ЗАМАНА - Уроженец Дербентского района стал лучшим инженером 2020 года

Уроженец Дербентского района стал лучшим инженером 2020 года

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12 апреля, 2021. Понедельник 17:32
Уроженец Дербентского района стал лучшим инженером 2020 года

В год науки и технологий подвели итоги XXI Всероссийского конкурса «Инженер года 2020». В нем приняло участие более 70 тысяч человек из 63 регионов России.

Уроженец Дербентского района стал лучшим инженером 2020 года
Общество

Премия Всероссийского конкурса «Инженер года» является одной из самых престижных в данной профессии. Конкурс проходит раз в год по 46 номинациям в 2-ух категориях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых. Победители автоматически заносятся в реестр профессиональных инженеров страны.

В число победителей впервые вошел и выходец из Дагестана -Магомедшах Бабаев. Отметим, что Магомедшах родился 2 июня 1996 года в селении Рукель Дербентского района, в семье рабочего. Окончив школу поступил в Ухтинский Государственный Технический Университет по специализации "Нефтегазовое дело". Трудовую деятельность начал в 2017 году с должности инженерно-технического работника в компании «Роснефть».

 

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