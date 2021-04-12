Напомним, конкурс рассчитан на активных, талантливых разработчиков ПО, которые стремятся к расширению горизонтов своих возможностей. Подчеркнём, что в хакатоне на этот раз приняли участие 150 человек из 16 городов РФ. Участники разделились на команды, каждая из которых взялась за разработку проекта по наиболее близкому для себя направлению: волонтерство, туризм, культурный дневник школьника, кафе без официантов и ряд остальных проектов, которые были объединены общей целью развития образования.
Первый заместитель Министра просвещения РФ посетил конкурс молодых IT-разработчиков хакатон «IT-KOT»
- Автор Хадижат
- 12 апреля, 2021. Понедельник 15:42
Дербент посетил первый заместитель Министра просвещения России Дмитрий Глушко. В процессе рабочего визита он посетил Всероссийский конкурс молодых IT-разработчиков хакатон «IT-KOT».
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