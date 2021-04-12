ЗАМАНА - Первый заместитель Министра просвещения РФ посетил конкурс молодых IT-разработчиков хакатон «IT-KOT»

Первый заместитель Министра просвещения РФ посетил конкурс молодых IT-разработчиков хакатон «IT-KOT»

Автор
12 апреля, 2021. Понедельник 15:42
Первый заместитель Министра просвещения РФ посетил конкурс молодых IT-разработчиков хакатон «IT-KOT»

Дербент посетил первый заместитель Министра просвещения России Дмитрий Глушко. В процессе рабочего визита он посетил Всероссийский конкурс молодых IT-разработчиков хакатон «IT-KOT».

Первый заместитель Министра просвещения РФ посетил конкурс молодых IT-разработчиков хакатон «IT-KOT»
Общество

Напомним, конкурс рассчитан на активных, талантливых разработчиков ПО, которые стремятся к расширению горизонтов своих возможностей. Подчеркнём, что в хакатоне на этот раз приняли участие 150 человек из 16 городов РФ. Участники разделились на команды, каждая из которых взялась за разработку проекта по наиболее близкому для себя направлению: волонтерство, туризм, культурный дневник школьника, кафе без официантов и ряд остальных проектов, которые были объединены общей целью развития образования.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top