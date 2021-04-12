Первый заместитель Министра просвещения РФ посетил конкурс молодых IT-разработчиков хакатон «IT-KOT»

Напомним, конкурс рассчитан на активных, талантливых разработчиков ПО, которые стремятся к расширению горизонтов своих возможностей. Подчеркнём, что в хакатоне на этот раз приняли участие 150 человек из 16 городов РФ. Участники разделились на команды, каждая из которых взялась за разработку проекта по наиболее близкому для себя направлению: волонтерство, туризм, культурный дневник школьника, кафе без официантов и ряд остальных проектов, которые были объединены общей целью развития образования.