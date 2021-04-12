Цифровизация должна помогать решать проблемы в офлайне

Как сообщает Центр управляния регионом, об этом Табак заявил в рамках своего выступления на Российском форуме по управлению интернетом. Как считает специалист, площадки в сети интернет сегодня представляют собой инструмент, во многом определяющий мнение общества.