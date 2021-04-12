Как сообщает Центр управляния регионом, об этом Табак заявил в рамках своего выступления на Российском форуме по управлению интернетом. Как считает специалист, площадки в сети интернет сегодня представляют собой инструмент, во многом определяющий мнение общества.
Цифровизация должна помогать решать проблемы в офлайне
- Автор Хадижат
- 12 апреля, 2021. Понедельник 13:50
«В России необходима стратегия присутствия государства в Сети», - считает заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак.
Последнее от Хадижат
- Конкурс "Новая звезда" объявляет о кастинге участников
- Батыр Эмеев презентовал проект строительства водовода с Чиркейского водохранилища
- Данила Козловский представил свой фильм "Чернобыль" в Петербурге
- До конца 2021 года пенсии и социальные выплаты можно оформлять дистанционно
- Более 450 человек привились вакциной от коронавируса в Ахтынском районе