ЗАМАНА - Цифровизация должна помогать решать проблемы в офлайне

Цифровизация должна помогать решать проблемы в офлайне

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12 апреля, 2021. Понедельник 13:50
Цифровизация должна помогать решать проблемы в офлайне

«В России необходима стратегия присутствия государства в Сети», - считает заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак.

Цифровизация должна помогать решать проблемы в офлайне
Общество

Как сообщает Центр управляния регионом, об этом Табак заявил в рамках своего выступления на Российском форуме по управлению интернетом. Как считает специалист, площадки в сети интернет сегодня представляют собой инструмент, во многом определяющий мнение общества.

 

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