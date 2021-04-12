Партия «Новые люди» в Дагестане выбрала идеи

За свои проекты, представленные в рамках финала республиканского этапа Всероссийского конкурса партии «Новые люди» - «Марафон идей», победители получили средства в размере от 50 от 150 тыс. рублей.

Первое место занял проект, предусматривающий оказание медицинской помощи жителям, живущим высоко в горах. Там будет организован «Шатер здоровья», специалисты которого бесплатно проконсультируют местных жителей.

Второе место разделили два проекта. Один из них - «Новый переход», подразумевающий собой подземный путь от Аварского музыкально-драматического тетра к берегу Каспийского моря. Второй проект - «Чистый город – чистый бизнес». Согласно этому проекту, в городе будут установлены дополнительные контейнеры для сбора мусора.