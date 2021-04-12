Первое место занял проект, предусматривающий оказание медицинской помощи жителям, живущим высоко в горах. Там будет организован «Шатер здоровья», специалисты которого бесплатно проконсультируют местных жителей.
Второе место разделили два проекта. Один из них - «Новый переход», подразумевающий собой подземный путь от Аварского музыкально-драматического тетра к берегу Каспийского моря. Второй проект - «Чистый город – чистый бизнес». Согласно этому проекту, в городе будут установлены дополнительные контейнеры для сбора мусора.