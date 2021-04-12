ЗАМАНА - До конца 2021 года пенсии и социальные выплаты можно оформлять дистанционно

До конца 2021 года пенсии и социальные выплаты можно оформлять дистанционно

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12 апреля, 2021. Понедельник 00:20
До конца 2021 года пенсии и социальные выплаты можно оформлять дистанционно

В связи с эпидемией коронавируса, страной была введена возможность оформления некоторых соц пособий без обязательного посещения соответствующего учреждения.

До конца 2021 года пенсии и социальные выплаты можно оформлять дистанционно
Общество

С  лета 2020 года пенсии и ряд видов соцпомощи можно было оформить удаленно. Большая часть компенсационных отчислений для пожилых людей была увеличена в автоматическом режиме, что не могло не радовать. Ведь граждане России были освобождены от необходимости собирать пакет необходимых документов.

Не так давно появились сведения о том, что ряд мер, которые были введены при коронавирусе, был отменен. Но возможность оформления пенсионных выплат и соцпомощи удаленно решено продлить до конца 2021 года. К числу таковых услуг, прежде всего, можно отнести дистанционный порядок оформления пенсий а также услуг, которые оказывает Фонд соцстрахования.

 

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