До конца 2021 года пенсии и социальные выплаты можно оформлять дистанционно

С лета 2020 года пенсии и ряд видов соцпомощи можно было оформить удаленно. Большая часть компенсационных отчислений для пожилых людей была увеличена в автоматическом режиме, что не могло не радовать. Ведь граждане России были освобождены от необходимости собирать пакет необходимых документов.

Не так давно появились сведения о том, что ряд мер, которые были введены при коронавирусе, был отменен. Но возможность оформления пенсионных выплат и соцпомощи удаленно решено продлить до конца 2021 года. К числу таковых услуг, прежде всего, можно отнести дистанционный порядок оформления пенсий а также услуг, которые оказывает Фонд соцстрахования.