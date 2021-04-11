Необходимо отметить, что конкурс ориентирован на привлечение профессиональных разработчиков ПО, нацеленных на поиск возможностей для саморазвития, приобретения новых полномочий и опыта. Участниками хакатона стали порядка 150 человек, которые представляют различные города страны. Все участники в рамках мероприятия были разбиты на команды, которые будут делать задание на одну из тем: туризм, волонтерство, кафе без официантов и т.д. А именно, разработчики ПО создадут программы для телефона и отыщут решения для IT-стартапов.
В Дербенте стартовал Всероссийский хакатон «IT-KOT»
- Автор Хадижат
- 11 апреля, 2021. Воскресенье 09:41
В пятницу, 9 апреля, в городе Дербент стартовал Общероссийский конкурс юных IT-разработчиков хакатон «IT-KOT».
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