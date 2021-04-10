Уточним, что прямая линия с участием врио Главы Дагестана Сергея Меликова пройдет в среду, 14 апреля. Свой вопрос руководителю региона можно задать на сайте VoprosMelikovu.ru или, написав в личные сообщения инстаграм-аккаунта @agiprd.
Желающие задать вопрос Сергею Меликову в голосовом или видео сообщений, могут отправить его по WhatsApp-номеру +7-988-637-05-05
В Дагестане заработал колл-центр для приема вопросов Сергею Меликову
- Автор Хадижат
- 10 апреля, 2021. Суббота 20:04
Дагестанцы, желающие задать вопрос главе региона Сергею Меликов теперь могут сделать это позвонив на горячую линию по номеру 88003008263. Об этом сообщает сетевое издание "Мирмол".
Уточним, что прямая линия с участием врио Главы Дагестана Сергея Меликова пройдет в среду, 14 апреля. Свой вопрос руководителю региона можно задать на сайте VoprosMelikovu.ru или, написав в личные сообщения инстаграм-аккаунта @agiprd.
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