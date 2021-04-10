В Дагестане заработал колл-центр для приема вопросов Сергею Меликову

Дагестанцы, желающие задать вопрос главе региона Сергею Меликов теперь могут сделать это позвонив на горячую линию по номеру 88003008263. Об этом сообщает сетевое издание "Мирмол".

Уточним, что прямая линия с участием врио Главы Дагестана Сергея Меликова пройдет в среду, 14 апреля. Свой вопрос руководителю региона можно задать на сайте VoprosMelikovu.ru или, написав в личные сообщения инстаграм-аккаунта @agiprd.

Желающие задать вопрос Сергею Меликову в голосовом или видео сообщений, могут отправить его по WhatsApp-номеру +7-988-637-05-05