Филипп всегда оставался в тени собственной супруги, королевы Елизаветы II. Ему часто ставили в укор резковатые манеры и оговорки в речи. Но между тем, принц Филипп, по словам самой королевы, всегда являлся для нее надежной опорой и поддержкой. Человеком, в поддержке которого ей никогда не доводилось усомниться.
Британия запомнила принца Филиппа как активного благотворителя и человека, обладающего высоким чувством ответственности и долга перед своей страной.
В Великобритании скончался супруг королевы принц Филипп
- Автор Хадижат
- 10 апреля, 2021. Суббота 00:46
9 апреля на 100-м году жизни покинул мир принц Филипп, герцог Эдинбургский.
Филипп всегда оставался в тени собственной супруги, королевы Елизаветы II. Ему часто ставили в укор резковатые манеры и оговорки в речи. Но между тем, принц Филипп, по словам самой королевы, всегда являлся для нее надежной опорой и поддержкой. Человеком, в поддержке которого ей никогда не доводилось усомниться.
Последнее от Хадижат
- В российской армии создадут подразделение, оснащенное ударными роботами
- В Дагестане уволился директор школы, где в марте взорвалась учебная граната
- В Дагестане планируется приезд министра экономического развития РФ
- В сеть попали кадры Джуда Лоу в образе капитана Крюка
- В Дагестан поступила однокомпонентная вакцина