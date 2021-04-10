В Великобритании скончался супруг королевы принц Филипп

Филипп всегда оставался в тени собственной супруги, королевы Елизаветы II. Ему часто ставили в укор резковатые манеры и оговорки в речи. Но между тем, принц Филипп, по словам самой королевы, всегда являлся для нее надежной опорой и поддержкой. Человеком, в поддержке которого ей никогда не доводилось усомниться.

Британия запомнила принца Филиппа как активного благотворителя и человека, обладающего высоким чувством ответственности и долга перед своей страной.