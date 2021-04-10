В состав уникального подразделения войдут двадцать боевых машин и 5 роботизированных систем «Уран-9». Ранее министр обороны РФ Серее Шойгу сообщил, что в данном направлении работа будет продолжена. Цель расширение линейки военных роботов.
В российской армии создадут подразделение, оснащенное ударными роботами
- Автор Хадижат
- 10 апреля, 2021. Суббота 00:11
Первое отделение, оснащенное ударными роботами, будет организовано в вооруженных силах России.
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