ЗАМАНА - Умер американский репер DMX

Умер американский репер DMX

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09 апреля, 2021. Пятница 21:22
Умер американский репер DMX

Легендарный Эрл Симмонс, более известный под псевдонимом DMX, умер спустя неделю как перенес сердечный приступ, сообщают РИА «Новости».

Умер американский репер DMX
Общество

Семья 50-летнего рэп-исполнителя сделала заявление, в котором отметила, что музыкант последние дни находился на аппарате жизнеобеспечения.

 

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