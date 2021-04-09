Семья 50-летнего рэп-исполнителя сделала заявление, в котором отметила, что музыкант последние дни находился на аппарате жизнеобеспечения.
Умер американский репер DMX
- Автор Арслан
- 09 апреля, 2021. Пятница 21:22
Легендарный Эрл Симмонс, более известный под псевдонимом DMX, умер спустя неделю как перенес сердечный приступ, сообщают РИА «Новости».
Последнее от Арслан
- В Махачкале проходит семинар-совещание по вопросам инклюзивного образования
- В Махачкале проходит семинар-совещание по вопросам инклюзивного образования
- Водительские права можно будет получить по новым правилам
- Сотрудник почты в Хасавюрте злоупотреблял своими полномочьями
- Взрыв гранаты в Хасавюртовской школе довел директора до увольнения