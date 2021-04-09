ЗАМАНА - В Дагестане уволился директор школы, где в марте взорвалась учебная граната

В Дагестане уволился директор школы, где в марте взорвалась учебная граната

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09 апреля, 2021. Пятница 17:58
В Дагестане уволился директор школы, где в марте взорвалась учебная граната

Руководитель школы 10 в дагестанском Хасавюрте, где на уроке ОБЖ в марте месяце взорвался запал гранаты, уволился по своему желанию. Об этом сообщает ТАСС.

В Дагестане уволился директор школы, где в марте взорвалась учебная граната
Общество

Напомним, ЧП в школе случилось 23 марта на практическом занятии по ОБЖ. Педагог ОБЖ говорил про гранаты и показывал образец с запалом, но без заряда. В итоге взрыва запала пострадал сам преподаватель, получившиий рваное ранение кисти. Дети в результате происшествия не пострадали.
По факту халатности руководящих лиц учебного заведения открыто уголовно-процессуальное производство. Проводятся следственные мероприятия.

 

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