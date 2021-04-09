ЗАМАНА - Салман Дадаев обсудил с Муфтием Дагестана необходимость вакцинации населения

Салман Дадаев обсудил с Муфтием Дагестана необходимость вакцинации населения

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09 апреля, 2021. Пятница 15:11
Салман Дадаев обсудил с Муфтием Дагестана необходимость вакцинации населения

Мэр Махачкалы Салман Дадаев обсудил необходимость вакцинации с муфтием республики Ахмадом-афанди. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram.

Салман Дадаев обсудил с Муфтием Дагестана необходимость вакцинации населения
Общество

«Учитывая, что вакцинация обязательна для всех паломников, планирующих совершить хадж, муфтий республики принял решение усилить разъяснительную работу с прихожанами мечетей», написал Дадаев.

Также Салман Дадаев уточнил, что на территории Джума-мечети будет установлен мобильный пункт вакцинации для удобства прихожан. Данная мера является необходимостью для предотвращения третьей волны а Covid-19.

Мэр города  добавил, что сегодня в Дагестане зафиксировано несколько фактов болезни британским штаммом, который чрезвычайно трудно поддается лечению и распространяется значительно быстрее.

 

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