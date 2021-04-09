Минтруда Дагестана предупреждает о последствиях неформальной занятости

Не секрет, что не оформляя трудовые взаимоотношения с сотрудником, работодатель тем самым обрекает сотрудника на ряд проблем. Так, например, работник не сможет получить пособие по временной нетрудоспособности или же отпускные. С выданных "в конверте" зарплат не отчисляются налоговые платежи и взносы в Пенсионный фонд.

В случае отказа работодателя от оформления трудовых отношений законным образом, а также при других нарушениях законов в сфере трудовых отношений, необходимо обратиться с заявлением в Государственную инспекцию труда в Республике Дагестан по горячей линии (8722) 62-87-93, либо обратиться в Прокуратуру Республики Дагестан по телефону (8722) 67-95-24, 62-84-01.