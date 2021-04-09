ЗАМАНА - Минтруда Дагестана предупреждает о последствиях неформальной занятости

Минтруда Дагестана предупреждает о последствиях неформальной занятости

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09 апреля, 2021. Пятница 14:16
Минтруда Дагестана предупреждает о последствиях неформальной занятости

Министерство труда и социального развития Дагестана напоминает, что главной задачей в области социально-трудовых отношений являются легализация теневой занятости и увеличение уровня зарплаты.

Минтруда Дагестана предупреждает о последствиях неформальной занятости
Общество

Не секрет, что не оформляя трудовые взаимоотношения с сотрудником, работодатель тем самым обрекает сотрудника на ряд проблем. Так, например, работник не сможет получить пособие по временной нетрудоспособности или же отпускные. С выданных "в конверте" зарплат не отчисляются налоговые платежи и взносы в Пенсионный фонд.

В случае отказа работодателя от оформления трудовых отношений законным образом, а также при других нарушениях законов в сфере трудовых отношений, необходимо обратиться с заявлением в Государственную инспекцию труда в Республике Дагестан по горячей линии (8722) 62-87-93, либо обратиться в Прокуратуру Республики Дагестан по телефону (8722) 67-95-24, 62-84-01.

 

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