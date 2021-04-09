Подробнее о рассмотрении вопросов внедрения современных технических средств обучения инвалидов различных нозологических групп в образовательный процесс, а также о чемпионате «Абилимпикс» - можно прочесть в разделе «Информация».
В Махачкале проходит семинар-совещание по вопросам инклюзивного образования
- Автор Арслан
- 09 апреля, 2021. Пятница 12:43
Вопросы развития движения «Абилимпикс» и инклюзивного образования в системе среднего профессионального образования рассматривают в данную минуту на площадке Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации им. У.М. Муртузалиевой.
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