ЗАМАНА - В Махачкале проходит семинар-совещание по вопросам инклюзивного образования

В Махачкале проходит семинар-совещание по вопросам инклюзивного образования

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09 апреля, 2021. Пятница 12:43
В Махачкале проходит семинар-совещание по вопросам инклюзивного образования

Вопросы развития движения «Абилимпикс» и инклюзивного образования в системе среднего профессионального образования рассматривают в данную минуту на площадке Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации им. У.М. Муртузалиевой.

В Махачкале проходит семинар-совещание по вопросам инклюзивного образования
Общество

Подробнее о рассмотрении вопросов внедрения современных технических средств обучения инвалидов различных нозологических групп в образовательный процесс, а также о чемпионате «Абилимпикс» - можно прочесть в разделе «Информация».

 

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