За 2020 год в Дагестане случилось 672 аварийных отключения

В Республике Дагестан за 2020 год потребление электрической энергии составило 6,8 миллиардов кВт час, а выработка 3,7 миллиардов кВт час.

В текущее время этот перевес пробуют убрать с помощью развития в республике возобновляемых источников энергии. Кроме того, запланировано создание небольших ГЭС на Самуре. В рамках проекта ЭкоЭнерджи будут организованы две малые ГЭС суммарной мощностью 41,9 МВт.

А также, в Республике Дагестан организован проектный кабинет по развитию ВИЭ, который займется координацией сотрудничества с иными органами исполнительной власти для выработки и реализации тактики развития ВИЭ до 2030 года.

Нельзя не сообщить и о проблеме изношенности электрических сетей и подстанций. Почти все из них изношены больше чем на семьдесят процентов.

В итоге, за 2020 год в Республике Дагестан случилось 672 аварийных отключения на объектах электрических сетей и электрических станций. Но в 2019 году их было 814.

В целях решения проблемы изношенности электросетей и подстанций, «Россети Северный Кавказ» реализует программу усовершенствования и увеличения надежности электросетевого комплекса.

На 2020-2025 годы на данные цели выделено финансирование в размере 35 миллиардов рублей.