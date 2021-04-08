Мероприятие, организатором которого выступает Министерство сельского хозяйства РФ проводится в стране 21 раз. В этом году, местом проведения был выбран город Минеральные воды. Для представления дагестанского племенного поголовья в рамках выставки, в Дагестане на базе Министерства сельского хозяйства и продовольствия организована рабочая группа. Выставка пройдет с с 18 по 21 мая.
Дагестан примет участие в выставке племенных овец и коз
- Автор Хадижат
- 08 апреля, 2021. Четверг 00:24
Заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в среду, 7 апреля провел совещание темой которого стала подготовка к участию в выставке племенных овец и коз.
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