ЗАМАНА - Дагестан примет участие в выставке племенных овец и коз

Дагестан примет участие в выставке племенных овец и коз

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08 апреля, 2021. Четверг 00:24
Дагестан примет участие в выставке племенных овец и коз

Заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в среду, 7 апреля провел совещание темой которого стала подготовка к участию в выставке племенных овец и коз.

Дагестан примет участие в выставке племенных овец и коз
Общество

Мероприятие, организатором которого выступает Министерство сельского хозяйства РФ проводится в стране 21 раз. В этом году, местом проведения был выбран город Минеральные воды. Для представления дагестанского племенного поголовья в рамках выставки, в Дагестане на базе Министерства сельского хозяйства и продовольствия организована рабочая группа. Выставка пройдет с с 18 по 21 мая.

 

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