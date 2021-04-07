Минздрав РД опроверг информацию о массовом отравлении жителей Махачкалы

Сегодня, 7 апреля, в социальных сетях стала распространяться информация о массовом отправлении людей в столице Республики Дагестан, по причине некачественной питьевой воды.

Первой эту информацию в своих социальных сетях опублковала блогер Зарема Алиева, проживающая на данные момент в столице Великобритании. Со ссылкой на слова своих родственников, блогер написала в Инстаграмм, что поликлиники в Махачкале заполнены до предела отравившимися, из-за чего пациентов с ОКИ направляют в городскую поликлинику Каспийска.

Министерство здравоохранения республики такие сведения не подтверждает. По данным учреждения, количество обращений с признаками отравления не превосходит обычные показатели.

Отметим, что за короткий период времени, это уже не первая несоответствующая действительности информация о массовом отравлении жителей Махачкалы.