Первой эту информацию в своих социальных сетях опублковала блогер Зарема Алиева, проживающая на данные момент в столице Великобритании. Со ссылкой на слова своих родственников, блогер написала в Инстаграмм, что поликлиники в Махачкале заполнены до предела отравившимися, из-за чего пациентов с ОКИ направляют в городскую поликлинику Каспийска.
Министерство здравоохранения республики такие сведения не подтверждает. По данным учреждения, количество обращений с признаками отравления не превосходит обычные показатели.
Отметим, что за короткий период времени, это уже не первая несоответствующая действительности информация о массовом отравлении жителей Махачкалы.