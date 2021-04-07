ЗАМАНА - Парад Победы в Дагестане пройдет с ограничениями

Парад Победы в Дагестане пройдет с ограничениями

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07 апреля, 2021. Среда 16:06
Парад Победы в Дагестане пройдет с ограничениями

В рамках заседания оперативного штаба под председательством врио Главы Дагестана Сергея Меликова было озвучено, что парад Победы в Дагестане в этом году состоится.

Парад Победы в Дагестане пройдет с ограничениями
Общество

Правда, с определенными ограничениями, вызванными санитарно-эпидемиологической обстановкой. В праздничном мероприятии запланировано участие не более 250 человек, парадным строем пройдут 1400 военнослужащих. Также в рамках заседания оперативного штаба коснулись вопроса преждевременного открытия банкетных залов и работы других развлекательных заведений. Врио главы отметил, что при проведении свадебных торжеств и других мероприятий практически не соблюдаются меры безопасности рекомендованные Роспотребнадзором.

 

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