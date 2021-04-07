Дагестанцам необходимо проявить бдительность

На сегодняшний день, в республике вакцинацию прошли более 37 тысяч человек. Как подчеркнул Глава региона, для снятия всех ограничений, вызванных санитарно-эпидемиологический обстановкой в республике, необходима выработка коллективного иммунитета, а это возможно при вакцинации не менее 780 тысяч человек.

В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов напомнил о возможной третей волне коронавирусной инфекции. По словам главного санврача, дагестанцам необходимо проявить бдительность в вопросе собственного здоровья, так как рост заболеваемости коронавирус уже наблюдается в Азербайджане, Арабских Эмиратах и Турции.