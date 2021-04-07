ЗАМАНА - В Курганской колонии осужденный зашил себе рот в знак протеста

В Курганской колонии осужденный зашил себе рот в знак протеста

Автор
07 апреля, 2021. Среда 00:45
В Курганской колонии осужденный зашил себе рот в знак протеста

Зашить себе рот 25-летний заключенный курганской колонии №2 решил в связи с тем, что администрация никак не реагировала на многократные просьбы о помощи. Ведь долгое время молодой человек, как сообщает eanews.ru, страдал от боли.

В Курганской колонии осужденный зашил себе рот в знак протеста
Общество

По словам юриста общественной организации «Правовая основа» Яны Гельмель, нитки изо рта осужденного в итоге выдернули насильно.

«Они пытались заставить его «расшить» рот самостоятельно, но он отказался, - сообщила правозащитник.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top