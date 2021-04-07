В Курганской колонии осужденный зашил себе рот в знак протеста

Зашить себе рот 25-летний заключенный курганской колонии №2 решил в связи с тем, что администрация никак не реагировала на многократные просьбы о помощи. Ведь долгое время молодой человек, как сообщает eanews.ru, страдал от боли.