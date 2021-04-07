По словам юриста общественной организации «Правовая основа» Яны Гельмель, нитки изо рта осужденного в итоге выдернули насильно.
«Они пытались заставить его «расшить» рот самостоятельно, но он отказался, - сообщила правозащитник.
Зашить себе рот 25-летний заключенный курганской колонии №2 решил в связи с тем, что администрация никак не реагировала на многократные просьбы о помощи. Ведь долгое время молодой человек, как сообщает eanews.ru, страдал от боли.
По словам юриста общественной организации «Правовая основа» Яны Гельмель, нитки изо рта осужденного в итоге выдернули насильно.
«Они пытались заставить его «расшить» рот самостоятельно, но он отказался, - сообщила правозащитник.
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