Села Дагестана получат интернет-станции

Более 1000 новых станций установят в малых населенных пунктах в 2021 году.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что приоритетной задачей страны является устранение цифрового неравенства и обеспечение интернетом населения на всей территории страны до 2030 года. На этот год запланирована установка более 1000 интернет-станций в самых отдаленных уголках регионов России.

Высокоскоростной интернет будет доступен жителям сел и деревень с малым количеством жителей. В течении этого года к интернету будут подключены все социально значимые объекты, а именно образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Напомним, что ранее в Дагестане появился бесплатный доступ к Wi-Fi в 163 селах с населением от 250 до 500 человек. Это стало возможным благодаря федеральной программе «Устранение цифрового неравенства».