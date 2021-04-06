В дагестанских селах появятся интернет-станции

Более 1000 новых базовых станций установят в малых населённых пунктах России в этом году. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Для нас сегодня крайне важна ликвидация цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом жителей на всей территории страны, в том числе: в самых самые отдаленных ее уголках. В 2021 году намечена установка больше тысячи базовых станций для организации доступа к всемирной сети в небольших населённых пунктов. Это отразится на качестве жизни небольших поселений» подчеркнул Чернышенко.

Как сообщает Центр управления регионом, высокоскоростной интернет будет доступен жителям сел и деревень с населением от 100 до 250 человек.

Стоит отметить, что ранее в Дагестане был организован бесплатный доступ к Wi-Fi в 163 сёлах с жителями от 250 до 500 человек. Данная работа была проведена в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».