Принятые изменения вызвали не мало вопросов.
Министерство труда РФ подготовило ответы на наиболее распространенные вопросы и пункты, требующие более подробного разъяснения.
Детальнее с правилами назначения пособий можно ознакомиться по ссылке
Самые частые вопросы: пособия малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет
- Автор Хадижат
- 07 апреля, 2021. Среда 08:07
Пособия на детей от 3 до 7 лет включительно для семей с низким доходом с 1 апреля 2021 года начнут выплачиваться по новым правилам.
Принятые изменения вызвали не мало вопросов.
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