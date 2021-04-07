ЗАМАНА - Самые частые вопросы: пособия малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет

Самые частые вопросы: пособия малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет

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07 апреля, 2021. Среда 08:07
Самые частые вопросы: пособия малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет

Пособия на детей от 3 до 7 лет включительно для семей с низким доходом с 1 апреля 2021 года начнут выплачиваться по новым правилам.

Самые частые вопросы: пособия малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет
Общество

Принятые изменения вызвали не мало вопросов.
Министерство труда РФ подготовило ответы на наиболее распространенные вопросы и пункты, требующие более подробного разъяснения.
Детальнее с правилами назначения пособий можно ознакомиться по ссылке

 

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