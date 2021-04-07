Самые частые вопросы: пособия малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет

Автор Хадижат

Пособия на детей от 3 до 7 лет включительно для семей с низким доходом с 1 апреля 2021 года начнут выплачиваться по новым правилам.