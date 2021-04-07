Молгвардия запускает федеральную акцию по сбору детских книг

2 апреля, в Международный день детской книги, Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» сообщила о старте социальной акции по сбору книжек для детских домов, соматических подразделений лечебных учреждений и многодетных семей.

Для того, чтобы стать участником акции достаточно приобрести книгу или же выбрать ее из домашней библиотеки, вложить в книжку открытку с описанием, почему ёё необходимо прочитать каждому юному человеку и передать организаторам. Сбор пройдет в пунктах приёма до 15 апреля. Также, волонтёры соберут обращения через интернет-портал и приедут за книжками домой, к семьям, которые готовы передать детские учебники и развивающую литературу. Книжки можно передать представителям Молгвардии и в Дагестане, для этого необходимо написать на официальный аккаунт в соц.сетях или же принести книги в Региональный штаб по адресу: г. Махачкала, площадь Ленина дом 1, здание Дома Союзов, 4 этаж.

По всем возникшим вопросам обращаться по телефону: 89886310171.