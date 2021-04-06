В Дагестане прошла Школа студенческого актива «Правозащитник»

Множество образовательных лекций, разбор кейсов на различные правовые ситуации и многое другое – все это прошло в рамках мероприятия на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли» 1-4 апреля, сообщили в сетевом издании Мирмол.

По словам одного из экспертов школы Ильи Арифуллина, знание нормативной базы в области стипендиального обеспечения у студентов на весьма высоком уровне. Это, по его словам, свидетельствует о том, что ребята находятся под надежной защитой профсоюзных организаций.