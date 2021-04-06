ЗАМАНА - Ректор Дагестанского аграрного университета встретился с журналистами

Ректор Дагестанского аграрного университета встретился с журналистами

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06 апреля, 2021. Вторник 12:47
Ректор Дагестанского аграрного университета встретился с журналистами

Cегодня, 6 апреля, в редакции «Дагестанской правды» прошла встреча ректора Дагестанского государственного аграрного университета Зайдина Джамболатова с журналистами. В рамках встречи, Джамболатов обратил внимание на большие перспективы Дагестана в сфере развития агротуризма.

Ректор Дагестанского аграрного университета встретился с журналистами
Общество

«Между тем, существенной проблемой остаётся отсутствие современный инфраструктуры. В этом направлении нам необходимо усиленно развиваться», подчеркнул ректор аграрного университета.
Также Зайди Джамболатов рассказало о работе учебного заведения, отметив, что студенты вуза регулярно проходят практику зарубежом, в частности, в Германии и востребованы в качестве знающих специалистов в регионах России.

 

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