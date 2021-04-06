ЗАМАНА - В Махачкале принялись за благоустройство дворов

В Махачкале принялись за благоустройство дворов

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06 апреля, 2021. Вторник 12:25
В Махачкале принялись за благоустройство дворов

Первым делом, как сообщил у себя в сети Инстаграм градоначальник Салман Дадаев, принялись за благоустройство двора по Хаджи Булача, 7б.

В Махачкале принялись за благоустройство дворов
Общество

Данная территория, по словам мэра, является одной из самых больших территории, вошедших в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Всего по программе планируется обновить 25 дворовых территорий.

 

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