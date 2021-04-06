Непогода стала причиной нарушения энергетического снабжения в сети 6-10 кВ. В зоне риска пользователи из Ахтынского, Сулейман-Стальского, Дербентского, Каякентского, Магарамкентского, Буйнакского Сергокалинского, Кизлярского, Тарумовского, Кумторкалинского, Хасавюртовского районов.
Энергетики «Россети Северный Кавказ» «Дагэнерго» переведены на особенный режим работы. В восстановительных работах использованы 65 бригад.
Снабжение электроэнергией социальных объектов, в том числе медицинских учреждений для пациентов с коронавирусом, происходит в штатном режиме.
О нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов жители республики могут сообщить по бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 либо оставив соответствующую заявку на портале светлаястрана.рф.
Энергетики Дагестана ведут работы по восстановлению снабжения
- Автор Хадижат
- 06 апреля, 2021. Вторник 10:28
С раннего утра в Дагестане наблюдается мощный ветер с порывами до 25 м/с.
Непогода стала причиной нарушения энергетического снабжения в сети 6-10 кВ. В зоне риска пользователи из Ахтынского, Сулейман-Стальского, Дербентского, Каякентского, Магарамкентского, Буйнакского Сергокалинского, Кизлярского, Тарумовского, Кумторкалинского, Хасавюртовского районов.