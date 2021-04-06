ЗАМАНА - В редакции газеты "Замана" прошла встреча даргинской интеллигенции

В редакции газеты "Замана" прошла встреча даргинской интеллигенции

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06 апреля, 2021. Вторник 10:16
В редакции газеты &quot;Замана&quot; прошла встреча даргинской интеллигенции В редакции газеты &quot;Замана&quot; прошла встреча даргинской интеллигенции В редакции газеты &quot;Замана&quot; прошла встреча даргинской интеллигенции

В рамках празднования дня даргинского языка, 5 апреля в редакции республиканской газеты «Замана» прошла встреча с представителями даргинской интеллигенции.

В редакции газеты "Замана" прошла встреча даргинской интеллигенции
Общество

На встрече была поднята важная тема - проблемы в изучении родного языка, чему сегодня, по мнению присутствовавших, не уделяется достаточного внимания. 

Участники встречи отметили, что сохранение, популяризация и поддержка интереса к родному даргинскому языку является для них одной из приоритетных задач, так как  Дагестан является уникальным регионом не только России, но и всего мира с точки зрения этнокультурного и языкового многообразия.

Собравшиеся договорились о регулярных встречах и определили методы предстоящей работы по повышению интереса к изучению родного языка у молодежи. 

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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