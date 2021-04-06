В редакции газеты "Замана" прошла встреча даргинской интеллигенции

На встрече была поднята важная тема - проблемы в изучении родного языка, чему сегодня, по мнению присутствовавших, не уделяется достаточного внимания.

Участники встречи отметили, что сохранение, популяризация и поддержка интереса к родному даргинскому языку является для них одной из приоритетных задач, так как Дагестан является уникальным регионом не только России, но и всего мира с точки зрения этнокультурного и языкового многообразия.

Собравшиеся договорились о регулярных встречах и определили методы предстоящей работы по повышению интереса к изучению родного языка у молодежи.