ЗАМАНА - Праздник первой борозды прошел в Дахадаевском районе

Праздник первой борозды прошел в Дахадаевском районе

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06 апреля, 2021. Вторник 08:58
Праздник первой борозды прошел в Дахадаевском районе

Жители села, следуя традициям, праздник первой борозды начали мелодиями зурны и барабана. Глава района Джарулла Омаров поприветствовал всех собравшихся, поздравил жителей с праздником.

Праздник первой борозды прошел в Дахадаевском районе
Общество

«Весенняя страда особенное событие для землепашца, наполненное радостными надеждами на высокий урожай. Сельхозпроизводство имеет огромное значение для процветания и благополучия района. Год из года труженики села работают в сельском хозяйстве, вкладывают свои силы в его развитие, стремясь получить отличные в растениеводстве и животноводстве», отметил Джарулла Омаров, после чего поздравил жителей села с праздником весны.

Далее самый уважаемый пахарь села Амирарслан Салихов в сопровождении детей и взрослых отправился на пахоту, где его ждали два запряженных в плуг быка.

 

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