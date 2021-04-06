Праздник первой борозды прошел в Дахадаевском районе

«Весенняя страда особенное событие для землепашца, наполненное радостными надеждами на высокий урожай. Сельхозпроизводство имеет огромное значение для процветания и благополучия района. Год из года труженики села работают в сельском хозяйстве, вкладывают свои силы в его развитие, стремясь получить отличные в растениеводстве и животноводстве», отметил Джарулла Омаров, после чего поздравил жителей села с праздником весны.

Далее самый уважаемый пахарь села Амирарслан Салихов в сопровождении детей и взрослых отправился на пахоту, где его ждали два запряженных в плуг быка.