ЗАМАНА - В Дагестане полицейские провели субботники

В Дагестане полицейские провели субботники

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06 апреля, 2021. Вторник 06:40
В Дагестане полицейские провели субботники

Масштабные субботники по уборке мусора провели дагестанские сотрудники правоохранительных органов на прошлых выходных.

В Дагестане полицейские провели субботники
Общество

Работники Ленинского отдела полиции Махачкалы вышли на субботник 3 апреля, к ним присоединились жители ближайших улиц и представители администрации района города.

В рамках акции, активистам удалось очистить от мусора поселок Хушет и береговую линию озера Ак-Гель. Кроме того, правоохранители перекопали почву вокруг деревьев в парке по проспекту Имама Шамиля, где 3 года назад ими были посажены деревья. Как подчеркивает пресс-служба ведомства, проведение подобных субботников для сотрудников полиции являются доброй традиции и проводятся регулярно. Такие же мероприятия были организованы и в других муниципалитетах республики.

 

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