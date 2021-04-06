В Дагестане полицейские провели субботники

Работники Ленинского отдела полиции Махачкалы вышли на субботник 3 апреля, к ним присоединились жители ближайших улиц и представители администрации района города.

В рамках акции, активистам удалось очистить от мусора поселок Хушет и береговую линию озера Ак-Гель. Кроме того, правоохранители перекопали почву вокруг деревьев в парке по проспекту Имама Шамиля, где 3 года назад ими были посажены деревья. Как подчеркивает пресс-служба ведомства, проведение подобных субботников для сотрудников полиции являются доброй традиции и проводятся регулярно. Такие же мероприятия были организованы и в других муниципалитетах республики.