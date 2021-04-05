«Студенческая весна – 2021» прошла в ДГУ

Традиционная «Студенческая весна» отзвучала в Дагестанском госуниверситете. Фестиваль студенческой самодеятельности в этом году прошел в непривычном формате: из-за нестабильной эпидобстановки количество зрителей было ограничено, а каждая номинация разыгрывалась в отдельные дни.

«Несмотря на новый формат, студенты очень ответственно и со свойственным им задором подошли к подготовке номеров. Ребята активно поддерживали свои факультеты, иногда создавалось впечатление, что мы находимся на спортивном состязании, а не на творческом мероприятии», – отметила проректор по воспитательной и социальной работе вуза Зарема Гусейханова.

«Новый формат показал равенство всех факультетов: все видели, кто и как выступил, ошибся. Он еще раз доказал, что факультет управления из года в год побеждает только благодаря труду и дисциплине, а не внешним обстоятельствам», – поделился председатель КДМ факультета управления Идрис Аминов.

Прозаичность и узнаваемость хореографии на Студвесне и во всей республике отметил член жюри, режиссер-постановщик концертных программ, сценарист, киноактер, член Союза журналистов России Эмиль Курбанов.

«Утеряна одухотворенность, все хрестоматийно и узнаваемо. Представлено мало массовых форм танца, некоторые факультеты выступали на самом крошечном уровне, – отметил он. – Очень понравились национальные и современные танцы факультета управления, Колледжа и филиала ДГУ в Хасавюрте. В этом году хорошо раскрылся в танцах филологический факультет».

Качество КВН и СТЭМ огорчает жюри больше. Эмиль Курбанов заметил, что в тематике этих номинаций за последние 10-15 лет ничего не изменилось, и посоветовал командам по-другому подойти к выступлению в будущем. «Мало представлено национальных песен, а исполнения на иностранном все больше и больше. Плохо, что точное и выразительное воспроизведение песни молодёжь считает дурновкусием», – отметил член жюри.

Несмотря на низкий, сравнительно с прошлыми годами, общий уровень выступлений, жюри выделило немало качественных и интересных номеров.

«Факультет управления всегда четко знает цели и задачи и побеждает. Отрадно видеть, что Колледж взрывает наше сознание, смело врывается. Рад, что на филфаке сформировался хороший хореографический коллектив и, что команда взяла за основу СТЭМа классическое произведение», – заключил Курбанов.

Студенческая весна – самое незабываемое мероприятие в жизни обучающихся. Для Карины Шихсефиевой со второго курса факультета иностранных языков ДГУ Студвесна оказалась первой. В прошлом году команда ее факультета не успела выступить из-за карантина. «Готовиться было довольно сложно, а еще сложнее – совмещать репетиции с учебой. Все старались приложить максимум усилий. Особенно мне понравилась всеобщая сплоченность: ребята с разных факультетов поддерживали друг друга, желали удачи, давали советы. Это очень приятно», – поделилась студентка.

По результатам всех конкурсных дней победителем Студвесны стал факультет управления, призеры – Колледж ДГУ, экономфак и филфак. Лучшие номера будут отобраны на итоговый Гала-концерт «Студенческая весна ДГУ – 2021».