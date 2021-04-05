Руководитель Даггосуниверситета разместился на 9 месте. Упоминания ректора ДГУ наиболее часто были связаны с расширением сотрудничества вуза с крупнейшими республиканскими структурами и организациями, например, подписание соглашения между ДГУ и Россотрудничеством, с визитом в вуз врио Главы Дагестана Сергея Меликова, участием вуза в федеральных программах, успехами преподавателей, сотрудников и студентов.
В этот раз руководитель главного вуза Дагестана опередил главу Первого московского государственного университета им. Сеченова Петра Глыбочко, ректора Московского физико-технического института Николая Кудрявцева и руководителя Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игоря Максимцева.