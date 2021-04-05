Ректор ДГУ вошёл в топ-10 самых упоминаемых ректоров российских вузов

Муртазали Рабаданов, ректор Дагестанского госуниверситета, впервые вошел в топ-10 рейтинга наиболее упоминаемых ректоров российских вузов, составленным фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» за март 2021 года.

Руководитель Даггосуниверситета разместился на 9 месте. Упоминания ректора ДГУ наиболее часто были связаны с расширением сотрудничества вуза с крупнейшими республиканскими структурами и организациями, например, подписание соглашения между ДГУ и Россотрудничеством, с визитом в вуз врио Главы Дагестана Сергея Меликова, участием вуза в федеральных программах, успехами преподавателей, сотрудников и студентов.

В этот раз руководитель главного вуза Дагестана опередил главу Первого московского государственного университета им. Сеченова Петра Глыбочко, ректора Московского физико-технического института Николая Кудрявцева и руководителя Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игоря Максимцева.