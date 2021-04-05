ЗАМАНА - Яхья Бучаев: "Улучшение образования во всех учебных заведениях главная задача, поставленная перед министерством"

Яхья Бучаев: "Улучшение образования во всех учебных заведениях главная задача, поставленная перед министерством"

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05 апреля, 2021. Понедельник 17:36
Яхья Бучаев: &quot;Улучшение образования во всех учебных заведениях главная задача, поставленная перед министерством&quot;

Врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев рассказал, какие первоочередные задачи поставлены перед ведомством Главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Яхья Бучаев: "Улучшение образования во всех учебных заведениях главная задача, поставленная перед министерством"
Общество

«Мы уже обсудили с Сергеем Алимовичем сферу образования Дагестана, меры, которые необходимо предпринять в первую очередь, для улучшения качества образования в нашей республике. Систему нашего образования в целом он оценивает позитивно. Первая задача, которая поставлена главой перед ведомством тот позитивный опыт, что на сегодняшний день в системе образования региона накоплен, сохранить. Выработать проекты обмена педагогическим, управленческим опытом для того, чтобы эти лучшие практики в работе суметь распространить по всей системе», - подчеркнул Яхья Бучаев.
Также новоиспеченный руководитель ведомства подчеркнул, что улучшение образования во всех учебных заведениях главная задача, поставленная перед министерством главой Дагестана.

 

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