Яхья Бучаев: "Улучшение образования во всех учебных заведениях главная задача, поставленная перед министерством"

«Мы уже обсудили с Сергеем Алимовичем сферу образования Дагестана, меры, которые необходимо предпринять в первую очередь, для улучшения качества образования в нашей республике. Систему нашего образования в целом он оценивает позитивно. Первая задача, которая поставлена главой перед ведомством тот позитивный опыт, что на сегодняшний день в системе образования региона накоплен, сохранить. Выработать проекты обмена педагогическим, управленческим опытом для того, чтобы эти лучшие практики в работе суметь распространить по всей системе», - подчеркнул Яхья Бучаев.

Также новоиспеченный руководитель ведомства подчеркнул, что улучшение образования во всех учебных заведениях главная задача, поставленная перед министерством главой Дагестана.