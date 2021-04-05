Названы регионы, лидирующие по приросту численности населения

Население РФ в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек либо на 0,5% от общей количества. При всем этом больший демографический прирост в процентном отношении отмечен в городе Севастополь, а самое значительное снижение в Тамбовской и Магаданской областях, сообщается в исследовании РИА "Новости".

Как демонстрируют данные, по соотношению с 2019-м убыль жителей в прошедшем году выросла в 18 раз. При всем этом смертность увеличилась на 18 процентов.

Регионами-лидерами рейтинга по увеличению количества жителей стали Севастополь, где отмечен увеличение на 16,8%, Ингушетия (увеличение на 5,6%), Ленинградская область (4,3%) и Чеченская республика (4,2%). Естественный прирост жителей зафиксировали в 17 субъектах Федерации, наибольший естественный прирост в Республике Дагестан (91,2 тысячи человек), а малый в Чукотском автономном окружении (200 человек).