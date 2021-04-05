Как демонстрируют данные, по соотношению с 2019-м убыль жителей в прошедшем году выросла в 18 раз. При всем этом смертность увеличилась на 18 процентов.
Регионами-лидерами рейтинга по увеличению количества жителей стали Севастополь, где отмечен увеличение на 16,8%, Ингушетия (увеличение на 5,6%), Ленинградская область (4,3%) и Чеченская республика (4,2%). Естественный прирост жителей зафиксировали в 17 субъектах Федерации, наибольший естественный прирост в Республике Дагестан (91,2 тысячи человек), а малый в Чукотском автономном окружении (200 человек).