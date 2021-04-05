ЗАМАНА - Газпром в Дагестане помог детям с ОВЗ

Газпром в Дагестане помог детям с ОВЗ

Автор
05 апреля, 2021. Понедельник 13:04
Газпром в Дагестане помог детям с ОВЗ

Три сплит-системы для кондиционирования помещений, а также компьютеры и оргтехника в помощь коллективу специалистов были подарены Реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья по инициативе ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

Газпром в Дагестане помог детям с ОВЗ
Общество

Отмечено, что реабилитацию в учреждении ежегодно проходят свыше тысячи детей со всего Дагестана. Для каждого ребенка, по словам руководителя центра Татьяны Березкиной, создается индивидуальная программа.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top