Отмечено, что реабилитацию в учреждении ежегодно проходят свыше тысячи детей со всего Дагестана. Для каждого ребенка, по словам руководителя центра Татьяны Березкиной, создается индивидуальная программа.
Газпром в Дагестане помог детям с ОВЗ
- Автор Арслан
- 05 апреля, 2021. Понедельник 13:04
Три сплит-системы для кондиционирования помещений, а также компьютеры и оргтехника в помощь коллективу специалистов были подарены Реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья по инициативе ООО «Газпром трансгаз Махачкала».