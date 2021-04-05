Газпром в Дагестане помог детям с ОВЗ

Три сплит-системы для кондиционирования помещений, а также компьютеры и оргтехника в помощь коллективу специалистов были подарены Реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья по инициативе ООО «Газпром трансгаз Махачкала».