В агентстве уточнили, что зарплата госработника в среднем превышает 43 тысячи рублей.
По данным РИА «Рейтинг», именно государственная служба приносит своим работникам хорошую зарплату.
В агентстве уточнили, что зарплата госработника в среднем превышает 43 тысячи рублей.
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