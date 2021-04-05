ЗАМАНА - В Турции стремительно растет количество зараженных COVID-19

В Турции стремительно растет количество зараженных COVID-19

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05 апреля, 2021. Понедельник 14:47
В Турции стремительно растет количество зараженных COVID-19

Минздрав Турецкой Республики обнародовал очередной еженедельный отчет количества случаев заражений коронавирусной инфекцией, в соответствии с которым большая часть регионов, также и туристических, уверенно остаются в категории наивысшего риска. Причём Стамбул стал вторым регионом по зараженности.

В Турции стремительно растет количество зараженных COVID-19
Общество

По итогам прошедшей недели в Стамбуле количество заражений на 100 тысяч человек подросло с 401 до 591. В итоге, по результатам 7 дней Стамбул стал 2-ой провинцией после Самсун (679) по количеству болезней коронавирсуом на 100 тысяч человек.
Рост продолжается и в остальных туристических городах, в том числе и в Анталии.

 

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