Лига безопасного интернета попросила МВД проверить интервью Дудя

Лига безопасного интернета попросила Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России проверить одно из интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

Руководитель Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в комментарии ТАСС разъяснила, что запрет пропаганды наркотических средств и психотропных веществ через интернет регулируется частью 1 статьи 46 Федерального закона от 8 января 1998 года №3 Ф3 "О наркотических средствах и психотропных веществах", а также статей 6.13 КоАП РФ.

По мнению Мизулиной, крупные блогеры, вещающие на многомиллионную аудиторию должны иметь более ответственное отношение к тому контенту, который они распространяют. Уточним, что по словам директора Лиги безопасного интернета, большой процент аудитории популярных блогеров могут составлять дети и подростки.