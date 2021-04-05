Руководитель Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в комментарии ТАСС разъяснила, что запрет пропаганды наркотических средств и психотропных веществ через интернет регулируется частью 1 статьи 46 Федерального закона от 8 января 1998 года №3 Ф3 "О наркотических средствах и психотропных веществах", а также статей 6.13 КоАП РФ.
По мнению Мизулиной, крупные блогеры, вещающие на многомиллионную аудиторию должны иметь более ответственное отношение к тому контенту, который они распространяют. Уточним, что по словам директора Лиги безопасного интернета, большой процент аудитории популярных блогеров могут составлять дети и подростки.