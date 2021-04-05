ЗАМАНА - Волонтеры-медики организовали марафон по скандинавской ходьбе

Волонтеры-медики организовали марафон по скандинавской ходьбе

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05 апреля, 2021. Понедельник 09:46
Волонтеры-медики организовали марафон по скандинавской ходьбе

Среди участников, решивших преодолеть в рамках акций «Будь здоров» и «Неделя ЗОЖ» путь от здания МЧС до Смотровой площадки горы Тарки-Тау, были депутаты Народного Собрания РД, проректора, деканы факультетов.

Волонтеры-медики организовали марафон по скандинавской ходьбе
Общество

Мероприятие, в ходе которого участники прогулялись на свежем воздухе с использованием специальных палок, прошло в целях снижения патологических состояний, связанных с дисфункцией опорно-двигательного аппарата.

 

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