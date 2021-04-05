Незаконное производство было пресечено на территории поселка Ленинкент Кировского района Махачкалы.
Все изделия, как отметил источник, были предназначены к сбыту.
Сумма продукции, производящейся в складских помещениях столицы, составила более 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСБ.
Незаконное производство было пресечено на территории поселка Ленинкент Кировского района Махачкалы.
Все изделия, как отметил источник, были предназначены к сбыту.
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