ЗАМАНА - В Махачкале незаконно производили табачные изделия

В Махачкале незаконно производили табачные изделия

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05 апреля, 2021. Понедельник 02:05
В Махачкале незаконно производили табачные изделия

Сумма продукции, производящейся в складских помещениях столицы, составила более 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСБ.

В Махачкале незаконно производили табачные изделия
Общество

Незаконное производство было пресечено на территории поселка Ленинкент Кировского района Махачкалы.

Все изделия, как отметил источник, были предназначены к сбыту.

 

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