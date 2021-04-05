Рейсы, по данным источника, будут осуществляться дважды в неделю.
В Ставрополь из Дагестана можно слетать прямым авиарейсом
- Автор Арслан
- 05 апреля, 2021. Понедельник 00:25
Путь длиной в 600 километров по воздуху отныне можно проделать на самолете авиакомпании Utair, сообщает ТАСС.
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