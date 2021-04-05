ЗАМАНА - Морозоустойчивые коровы появятся в Сибири

Морозоустойчивые коровы появятся в Сибири

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05 апреля, 2021. Понедельник 08:38
Морозоустойчивые коровы появятся в Сибири

Морозоустойчивые коровы в скором времени появятся в Сибири благодаря сотрудничеству России и Англии.

Морозоустойчивые коровы появятся в Сибири
Общество

Специалисты работали над выведением холодоустойчивых пород скота.
Специалисты изучали общие генетические характеристики у сельскохозяйственных и диких зверей в довольно экстремальных погодных критериях. За эталон взяли якутскую корову, которая в состоянии выжить в суровом климате. 

 

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