Морозоустойчивые коровы появятся в Сибири

Морозоустойчивые коровы в скором времени появятся в Сибири благодаря сотрудничеству России и Англии.

Специалисты работали над выведением холодоустойчивых пород скота.

Специалисты изучали общие генетические характеристики у сельскохозяйственных и диких зверей в довольно экстремальных погодных критериях. За эталон взяли якутскую корову, которая в состоянии выжить в суровом климате.