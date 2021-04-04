Противодействие идеологии экстремизма обсудили со студентами ДагГАУ

Реализацию плана противодействия идеологии терроризма в России на 2019-2023 годы обсудили в ДагГАУ на встрече со студентами. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Провели встречу руководитель научно-практической лаборатории по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма ДГУНХ Хабиб Магомедов и руководитель Отдела просвещения Муфтията региона Али Султанов.

Студентам пояснили, что делать, если близкие люди оказались вовлечены в антиобщественные сообщества и отметили, что человек должен стремиться к тому, чтобы овладеть знаниями, правильно подходить к вопросам религиозного просвещения, чтобы не стать жертвой ложных учений.