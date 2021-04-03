Межфакультетская лига КВН прошла в ДГУНХ

В Дагестанском государственном университете народного хозяйства прошла Межфакультетская лига КВН-2021, где звание лучшей команды оспаривали 5 факультетов – сообщает пресс-служба университета.

Игра состояла из трех конкурсов: «приветствие», «разминка» и «биатлон». Лучшей стала сборная факультета «Бухгалтерский учет и аудит», серебро у факультета иностранных языков, а бронза – у юридического факультета.

Актером года стал студент юридического факультета Загидхан Загидов, а лучшей актрисой – студентка факультета «Бухгалтерский учет и аудит» Фатима Мухумаева. Добавим, что студенты принимают участие под руководством Марата Султанова – руководителя Школы КВН.