ЗАМАНА - Межфакультетская лига КВН прошла в ДГУНХ

Межфакультетская лига КВН прошла в ДГУНХ

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03 апреля, 2021. Суббота 18:42
Межфакультетская лига КВН прошла в ДГУНХ

В Дагестанском государственном университете народного хозяйства прошла Межфакультетская лига КВН-2021, где звание лучшей команды оспаривали 5 факультетов – сообщает пресс-служба университета.

Игра состояла из трех конкурсов: «приветствие», «разминка» и «биатлон». Лучшей стала сборная факультета «Бухгалтерский учет и аудит», серебро у факультета иностранных языков, а бронза – у юридического факультета.

Актером года стал студент юридического факультета Загидхан Загидов, а лучшей актрисой – студентка факультета «Бухгалтерский учет и аудит» Фатима Мухумаева. Добавим, что студенты принимают участие под руководством Марата Султанова – руководителя Школы КВН.

Межфакультетская лига КВН прошла в ДГУНХ
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