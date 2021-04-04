В Махачкале прошла акция «Зажги синим»

"Зажги синим" акция, прошедшая 2 апреля на площадке у Аварского театра и приуроченная ко Всемирному дню распространения информации об аутизме.

Задачей акции являлось привлечение внимания общественности, профессионалов и органов власти к трудностям, правам и возможностям людей с расстройством аутистического спектра.

В рамках акции была проведена информационная лекция о расстройствах аутистического диапазона. А также, на площадке были организованы выставка и продажа творческих работ детишек с РАС, мастер-класс по квилингу и мастер-класс по аквагриму.

Уточним, что принять участие в акции "Зажги синим" мог любой желающий по всему миру, повесив на окне синюю гирлянду, вкрутив синюю лампочку в люстру или просто сменив цвет аватарки на синий или одевшись в синее.