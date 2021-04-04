ЗАМАНА - Участок автомобильной дороги Мамедкала-Татиль-Хучни будет отремонтирован

Участок автомобильной дороги Мамедкала-Татиль-Хучни будет отремонтирован

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04 апреля, 2021. Воскресенье 00:12
Участок автомобильной дороги Мамедкала-Татиль-Хучни будет отремонтирован

Участок автодороги Мамедкала-Татиль-Хучни с 16 по 28 километр будет серьезно отремонтирован до конца 2022 года. Эта работа реализуется в рамках госпрограммы по доведению дорог с твердым покрытием до районных центров.

Участок автомобильной дороги Мамедкала-Татиль-Хучни будет отремонтирован
Общество

Данная автомобильная дорога имеет принципиальное значение для развития Табасаранского района. Длительное время по этому направлению практически не ездили из-за разбитого дорожного покрытия, а при этом данный маршрут сокращает дорогу из района в Махачкалу на полтора часа меньше времени.
Как объяснил руководитель участка Хизри Габибов, все работы проводятся в согласовании с нормативами.

 

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