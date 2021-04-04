Участок автомобильной дороги Мамедкала-Татиль-Хучни будет отремонтирован

Участок автодороги Мамедкала-Татиль-Хучни с 16 по 28 километр будет серьезно отремонтирован до конца 2022 года. Эта работа реализуется в рамках госпрограммы по доведению дорог с твердым покрытием до районных центров.

Данная автомобильная дорога имеет принципиальное значение для развития Табасаранского района. Длительное время по этому направлению практически не ездили из-за разбитого дорожного покрытия, а при этом данный маршрут сокращает дорогу из района в Махачкалу на полтора часа меньше времени.

Как объяснил руководитель участка Хизри Габибов, все работы проводятся в согласовании с нормативами.