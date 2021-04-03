В республике вводится сеть доступной и быстрой диагностики ВИЧ-инфекции

Министерством здравоохранения Дагестана в медицинских учреждениях республики создаются кабинеты экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. Любой желающий сможет бесплатно, анонимно и быстро (минуя процесс получения направления) пройти тест на ВИЧ. Один из первых подобных кабинетов уже открыт при Буйнакской ЦГБ.

Как подчеркнула руководитель регионального Минздрава Татьяна Беляева, не смотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, в минувшем году республика приняла активное участие в диагностической и образовательной Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». В ее рамках в республике было обследовано более тысячи человек.

"Для нас, внедряемые сегодня механизмы диагностикиВИЧ огромным подспорьем. Это свидетельствует о признании важности диагностики ВИЧ во всех социальных группах и, прежде всего, среди нашей молодежи", - заключила министр.

Уточним, в республике также намечено масштабное обновление СПИД-лабораторий. Они получат современное оборудование, новые анализаторы и системы для четкой диагностики вируса на сумму 35 миллионов рублей из средств республиканского бюджета.