Как подчеркнула руководитель регионального Минздрава Татьяна Беляева, не смотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, в минувшем году республика приняла активное участие в диагностической и образовательной Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». В ее рамках в республике было обследовано более тысячи человек.
"Для нас, внедряемые сегодня механизмы диагностикиВИЧ огромным подспорьем. Это свидетельствует о признании важности диагностики ВИЧ во всех социальных группах и, прежде всего, среди нашей молодежи", - заключила министр.
Уточним, в республике также намечено масштабное обновление СПИД-лабораторий. Они получат современное оборудование, новые анализаторы и системы для четкой диагностики вируса на сумму 35 миллионов рублей из средств республиканского бюджета.