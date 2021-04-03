ЗАМАНА - В республике вводится сеть доступной и быстрой диагностики ВИЧ-инфекции

В республике вводится сеть доступной и быстрой диагностики ВИЧ-инфекции

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03 апреля, 2021. Суббота 17:56
В республике вводится сеть доступной и быстрой диагностики ВИЧ-инфекции

Министерством здравоохранения Дагестана в медицинских учреждениях республики создаются кабинеты экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию.
Любой желающий сможет бесплатно, анонимно и быстро (минуя процесс получения направления) пройти тест на ВИЧ. Один из первых подобных кабинетов уже открыт при Буйнакской ЦГБ.

В республике вводится сеть доступной и быстрой диагностики ВИЧ-инфекции
Общество

Как подчеркнула руководитель регионального Минздрава Татьяна Беляева, не смотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, в минувшем году республика приняла активное участие в диагностической и образовательной Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». В ее рамках в республике было обследовано более тысячи человек.

"Для нас, внедряемые сегодня механизмы диагностикиВИЧ огромным подспорьем. Это свидетельствует о признании важности диагностики ВИЧ во всех социальных группах и, прежде всего, среди нашей молодежи", - заключила министр.

Уточним, в республике также намечено масштабное обновление СПИД-лабораторий. Они получат современное оборудование, новые анализаторы и системы для четкой диагностики вируса на сумму 35 миллионов рублей из средств республиканского бюджета.

 

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