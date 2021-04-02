Махачкалинский сквер благоустроят до конца года

Мэр города Махачкалы Салман Дадаев сообщил сроки реставрации сквера на улице Генерала Омарова. В этом году сквер был включен в программу благоустройства и реставрация завершится осенью этого года.

Напомним, что участок был незаконно оформлен на частное лицо, но мэрии Махачкалы удалось вернуть территорию в свою собственность.

В столице продолжается комплекс мероприятий по возвращению незаконно оформленных земельных участков в собственность города, где затем будут создаваться новые парки и скверы.