ЗАМАНА - Махачкалинский сквер благоустроят до конца года

Махачкалинский сквер благоустроят до конца года

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02 апреля, 2021. Пятница 23:42
Махачкалинский сквер благоустроят до конца года

Мэр города Махачкалы Салман Дадаев сообщил сроки реставрации сквера на улице Генерала Омарова. В этом году сквер был включен в программу благоустройства и реставрация завершится осенью этого года.

Напомним, что участок был незаконно оформлен на частное лицо, но мэрии Махачкалы удалось вернуть территорию в свою собственность.  

В столице продолжается комплекс мероприятий по возвращению незаконно оформленных земельных участков в собственность города, где затем будут создаваться новые парки и скверы.

Махачкалинский сквер благоустроят до конца года
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