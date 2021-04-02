Махачкалинский сквер благоустроят до конца года
- Автор Шавхал
- 02 апреля, 2021. Пятница 23:42
Мэр города Махачкалы Салман Дадаев сообщил сроки реставрации сквера на улице Генерала Омарова. В этом году сквер был включен в программу благоустройства и реставрация завершится осенью этого года.
Напомним, что участок был незаконно оформлен на частное лицо, но мэрии Махачкалы удалось вернуть территорию в свою собственность.
В столице продолжается комплекс мероприятий по возвращению незаконно оформленных земельных участков в собственность города, где затем будут создаваться новые парки и скверы.
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